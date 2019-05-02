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Halkbank'a iki ödül

02.05.2019 - 13:48 | Son Güncelleme :
Halkbank'a iki ödül | Genel Haberler

Halkbank, TÜHİD 18. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’nde Kurumsal İletişim ve Kategori Dışı Projeler alanında iki ödüle layık görüldü.

Halkbank, “Ortak Gelenek Ortak Gelecek” temasıyla hazırlanan ve Bankanın 80 yılını anlatan ebru filmiyle de Kategori Dışı Projeler Ödülü’nün sahibi oldu. Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Yalçın Kaya, Halkbank'ın tüm çalışanlarıyla, KOBİ’ler ve büyük sanayiciler, esnaf, çocuklar ve genel kamuoyuyla birebir temasını hedefleyen bütüncül bir iletişim stratejisi yürüttüklerini belirtti. Kaya şunları söyledi:

“Bankamızın 80. kuruluş yıldönümünde, yurt genelinde yaptığımız iletişim faaliyetlerimiz kapsamında; çocuklardan, KOBİ’lere ve sanayicilere kadar geniş bir toplumsal paydaş kitlesine yönelik olarak, köy okullarından esnaf lokantalarına kadar pek çok farklı noktada çalışmalar yaptık. İletişim stratejimizin temeline, insana verdiğimiz değeri göstermeyi ve ülkemize daha fazla değer katma tutkumuzu koyduk. Kurum kültürümüzün bir parçası olarak paydaşlarımızla yüz yüze temaslarımızı sürdürürken, dijital araçlardan ve farklı prodüksiyon alternatiflerinden yararlanmaya devam ediyoruz. Bankacılık faaliyetlerimizle Türkiye ekonomisine güç katarken, başarılı iletişim çalışmalarımızı yenilikçi proje ve etkinliklerimizle sürdürmeyi amaçlıyoruz.”

 


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