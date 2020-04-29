Almanya'da enflasyon nisan ayında geriledi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da yıllık enflasyon ucuz enerji ile nisan ayında yüzde 0.8'e geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede martta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, bu ay yüzde 0,8'e geriledi. Beklenti, enflasyonun yüzde 0,6'ya düşmesi yönündeydi.

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Enflasyonun nisanda düşük kalmasında enerji fiyatlarındaki yüzde 5,8'lik azalış etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında kaldı. Gıda fiyatlarının nisanda yıllık bazda yüzde 4,8 artması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

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