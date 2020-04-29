Gayrimenkul sektöründe dijital dönüşüm | Konut Haberleri

Koronavirüs salgınıyla birlikte perakende sektörünü etkisi altına alan dijital dönüşüm artık gayrimenkul sektöründe de etkilerini gösteriyor. Evden çıkmayan müşterilerine dijital kanallarla ulaşan gayrimenkul şirketleri, onlarca farklı teknolojileri de kullanıma sundu.

Nef, dijital satış ofisi “Nef Online”ı tüm müşteriler için kullanıma açtı. Müşterilere sesli ve görüntülü görüşme olanağı sağlayan Nef Online, ayrıca sanal proje turlarıyla satın almak istenen konutta bir tura çıkmaya da olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 3 haftadır mevcut müşterilerimizle test ettiğimiz dijital satış ofisimizi, bugün itibarıyla tüm ziyaretçilerin kullanımına açtık. Müşterilerimiz Nef Online üzerinden dilerlerse hemen dilerlerse ileri tarihli bir görüşme randevusu oluşturabilirler. Satış ofislerimize gitmelerine gerek kalmadan, yetkili satış danışmanlarımızla görüntülü görüşme yaparak her türlü detaya ulaşabilir, hatta danışmanlarımızla birebir çalışarak kendilerine özel bir ödeme planı oluşturabilirler. Müşterilerimiz hiçbir ek uygulama indirmeye gerek duymadan, bilgisayar, tablet ve cep telefonları üzerinden güvenli bir şekilde Nef Online’a erişebilirler. Son dönemlerde mevcut video konferans uygulamalarında ortaya çıkan güvenlik açıkları ve data kaçakları nedeniyle, hazır bir program kullanmak yerine gerekli güvenlik altyapısını kurarak, tamamen Nef’e özel yazılmış güvenli bir dijital platform hazırladık.”

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