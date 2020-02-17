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Almanya Merkez Bankası'ndan 'Koronavirüs' açıklaması

17.02.2020 - 16:56
Almanya Merkez Bankası'ndan 'Koronavirüs' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin zayıf ihracat ve Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle zayıf kalacağı uyarısında bulundu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik şubat ayı raporunu yayımladı. Raporda, Alman ekonomisinde geçen yıl görülen yüzde 0,6'lık düşük büyümede imalat sektöründeki durgunluğun önemli rol oynadığı vurgulandı.

Alman ekonomisi için 2020'nin ilk çeyreğinde köklü bir değişiklik belirtisi olmadığı aktarılan raporda, "Sanayi siparişlerinde düşüş eğilimi, hızın azalmasına karşın 2019'un sonuna kadar devam etti." denildi.

Son zamanlarda imalat sektörü üzerindeki aşağı yönlü baskının hafiflediğine işaret edilen raporda, Alman ekonomisinde iç tüketimin; artan ücretler, güçlü iş gücü piyasası ve inşaat sektörünün etkisiyle sağlam duruşunu sürdüreceği kaydedildi.

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Raporda, Alman ekonomisi için Çin'deki koronavirüs salgını ile ilgili ekonomik risklerin mevcut olduğu, virüsün küresel tedarik değer zincirlerini bozarak Alman şirketlerini olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, bunun da ülkenin ihracatını ve büyümesini etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) 14 Şubat'ta açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, 2019'un son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmemişti.

Geçen yıl ekonomi yüzde 0,6 büyürken, Alman hükümeti bu yıl büyümenin yüzde 1,1 yükselmesini bekliyor.


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