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Almanya'nın ihracatı düşebilir

17.02.2020 - 15:31
Almanya'nın ihracatı düşebilir | Ekonomi Haberleri

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının gelecek yıl Almanya’nın Çin’e ihracatını yaklaşık 4,5 milyar dolar azaltabileceği belirtildi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) tarafından ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının etkilerine yönelik bir rapor hazırlandı. Raporda, "Yeni hesaplamalara göre, ticarette yön değiştirmenin Almanya'nın Çin'e olan mal ihracatını, özellikle otomotiv (eksi 1,3 milyar dolar), uçak (eksi 1,6 milyar dolar) ve endüstriyel makinede (eksi 0,7 milyar dolar), yaklaşık 4,5 milyar dolar azaltması bekleniyor.” denildi.

Dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki söz konusu ticaret anlaşmasının tarımsal ihracatta Brezilya'yı olumsuz olarak daha çok etkileyeceğine işaret edilen raporda, ülkedeki soya fasulyesi çiftçilerinin Çin’e ihracatlarının 5 milyar dolar gerileyeceği tahmini yapıldı.

IfW raporunda, Rusya ve Avustralya’nın Çin’e petrol ve kömür ihracatının olumsuz etkileneceğine de vurgu yapılarak, gelecek yıl Rusya’nın 2,7 milyar dolar ve Avustralya’nın 1,8 milyar dolar Çin’e yönelik ihracat kaybının olacağına işaret edildi.

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Çin’e yönelik tarım ihracatında diğer ülkelerinde kayıplar vereceğine yer verilen raporda, “Birinci faz ticaret anlaşması kapsamında, "Çin'in gelecek yıl ABD’den 62 milyar dolarlık daha fazla ürün ithal edeceği” hatırlatıldı.

Rapora göre, Çin'in ekonomik büyümesinin, koronavirüs krizi nedeniyle tahmin edilenden daha yavaş olması durumunda, birinci faz ticaret anlaşmasıyla ticaretin yön değiştirmesinden dolayı, üçüncü ülkelerin zararlarının daha büyük olacağına işaret edildi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Başkanı Gabriel Felbermayr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasında Çin’in tek taraflı olarak 200 milyar dolar civarında ABD malı ithal etmeyi taahhüt ettiğini belirterek, “Bu durum, Çin'e ihraç ettikleri ürün yerine ABD ürünleri ikame edilen ve bu nedenle bu ülkede pazar payını önemli ölçüde kaybedecek olan Çin'in diğer ticaret ortakları için dezavantajlar oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’nın geçen yıl Çin’den yaptığı ithalat yüzde 3,4 artarak 110 milyar avroya ve ihracatı da yüzde 3,2 artarak 96 milyar avroya yükselmişti.


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