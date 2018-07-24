Albayrak ekonomide daha hızlı yol alınmasını hedefliyor

İstanbul’da dün bir grup akademisyen ekonomist ve köşe yazarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın üzerinde durduğu konuların başında ekonomi yönetimindeki koordinasyon ve tek elden yürütmenin artık sağlanacağı vurgusu geliyordu. Bu yolla ‘atletik’ bir yönetim ortaya konacağını, dolayısıyla çok daha hızlı ve sağlıklı yol alınmasının hedeflendiğini söyleyebiliriz.

İşte Hürriyet Gazetesi yazarı Erdal Sağlam'ın bugünkü yazısı...

Yeni dönemde ekonomi yönetiminde şimdiye kadar şikayet konusu olan koordinasyon sorununun giderileceği artık kesin gibi gözüküyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomi yönetiminde diğer ilgili bakanlarla koordine içinde tek elden yönetimi yerine getireceği anlaşılıyor.

Berat Albayrak dün İstanbul’da bir grup akademisyen ekonomist ve köşe yazarıyla bir araya geldi. Daha önce belirttiği gibi ekonominin paydaşlarından görüş almaya devam edeceğini kaydeden Albayrak, bankacıları dinlediği gibi şimdi ekonomist ve akademisyenleri dinleyeceğini, salı günü işadamları ile bu toplantılara devam edeceğini söyledi. Bu toplantıların hazırlayacakları yol planı için hazırlık olduğunu, daha sonra da toplantılara devam edeceklerini söyledi.

Toplantının girişinde yeni döndüğü Arjantin’deki G20 toplantılarındaki izlenimlerini aktaran Albayrak, genel olarak ticaret savaşlarının kızışacağını gördüklerini, dünya ticaretinde önemli değişimler olduğunu, belirsiz bir dönem olacağını kaydetti. Kendisini “iyimser” olarak niteleyen Albayrak, son gelişmelerin dünya için iyi olmayacağını ama Türkiye için bir fırsat haline dönüştürülebileceğini, bunun için çalışacaklarını söyledi.

Daha sonra katılımcıların mevcut durum ve yapılması gerekenlerle ilgili kişisel görüşlerini dinleyen Albayrak, tüm konuşmaları not aldı. Şunu söylemem gerekir ki; bu toplantının bu kadar açıkça ve sakınmadan görüşlerin dile getirildiği bir platform olmasını beklemiyordum. Albayrak’ın tavırlarıyla böyle bir ortamın oluşmasını sağladığını söylemek mümkün.

AÇIKÇA KONUŞULDU

Piyasadaki mevcut sıkıntılar, belirsizlikler ve yapılması gerekenlerle ilgili görüşler açıkça dile getirilirken, katılımcılar bozulan Türkiye algısından, bunun değiştirilmesi için ciddi adımlar atılması gerektiğinden söz ettiler. Bu kapsamda inşaat ve enerji sektörü başta olmak üzere bazı sektörlerde sorunların biriktiğinden, Fitch’in bankalarla ilgili son değerlendirmesinin haklı yönlerinden, tahsili gecikmiş alacak kaleminin büyümesinin beklendiğinden söz edildi. Yine büyüme ile enflasyon dengesinin kurulmasının zorluğundan, piyasaların buna ilişkin planı beklediğinden, kamudaki liyakat sorunundan, beşeri sermaye eksikliğinden, eğitim sisteminin zayıflığından, teşvik sisteminin yanlışlığının etkisiyle ihracata dayalı katma değeri yüksek ürün üretilemediğinden, yeni teknolojileri yakalamak gerektiğinden, yeni dönem için hazırlanacak planların bu unsurları içermesi gerektiğinden söz edildi.

TEŞVİKLE İLGİLİ YANLIŞLAR

Bakan Albayrak’ın toplantının sonunda yaptığı toparlamadan, tüm bu sorunlardan haberdar olduğu, hatta bazı sorunlar konusunda detaylı tartışmalar yaptığı izlenimini edindik. Örneğin teşvik sistemiyle ilgili yanlışlıklardan kendisi de örnekler verdi, mevcut haliyle sonuç alınamayacağını da söyledi.

Albayrak’ın üzerinde durduğu konuların başında ekonomi yönetimindeki koordinasyon ve tek elden yürütmenin artık sağlanacağı vurgusunun geldiğini, bu yolla ‘atletik’ bir yönetim ortaya konacağını, dolayısıyla çok daha hızlı ve sağlıklı yol alınmasının hedeflendiğini söyleyebiliriz.

Albayrak’ın bakanların sayısının azalması, ekonomiyle ilgili bakan sayısının 3’e inmesi üzerinde, koordinasyon açısından özellikle durduğunu gözledik. İzlenimim o ki, ekonomiyle ilgili diğer iki bakanıyla, zaten Albayrak’ın koordinasyonunda bu işin yürüyeceği üzerinde anlaşma sağlanmış. Hatta sadece ekonomiyle ilgili bakanlar değil, Albayrak’ın kabinedeki diğer bakanlarla da sıkı işbirliği içerisinde olduğu izlenimini edindik.

OVP’NİN ADI DEĞİŞİYOR

Katılımcılar kamu bürokrasisiyle ilgili şikayetler ve atamalarda liyakat ilkesinin önemi üzerinde dururlarken, Albayrak’tan yeni dönemde bu sorun üzerinde durulacağı havasını aldık. Özellikle yeni Milli Eğitim Bakanı’nın bu konuda örnek oluşturan bir görevlendirme olduğu, bundan sonraki atamalarda da yine liyakat ilkesinin gözetileceği, kamuoyuna bunun gösterileceği izlenimini edindik.Albayrak hazırlayacakları yeni Orta Vadeli Program’la (OVP) birlikte kamuoyunun ve piyasaların ikna edileceği bir yol haritasının ortaya çıkacağını düşünüyor. Söylediklerinden, bu kez DPT’nin program anlayışının biraz ötesine geçileceğini, özel sektör ve ilgili paydaşların görüşleri de alınarak bir program hazırlanacağını anlıyoruz. Albayrak’ın OVP isminin de değişmesini istediği, ama yeni bir ismin henüz bulunmadığı anlaşılıyor.

HER İSTEYEN GÖREMEYECEK

Bu arada başka bir gözlemimiz daha aktaralım; daha önce olduğu gibi yabancı bankacıların, yatırımcıların sık sık bakanla görüşüp ilk elden haberdar olmaları uygulaması artık ortadan kalkacak gözüküyor. Bakan Albayrak’ın piyasanın ilgilendiği güncel konulara fazla girmeyip sık sık demeç vermeyeceği, para politikasıyla, kurla faizle ilgili sürekli açıklamalar yapmayacağı izlenimini de edindik. Albayrak’ın daha çok makro planlama ve koordinasyon üzerinde çalışacağı ancak piyasanın ihtiyacı olan iletişimin kurulacak mekanizmalarla çok daha sağlıklı hale getirileceği amacının olduğunu söyleyebiliriz.

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