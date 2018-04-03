Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı, temele ilk harç döküldü.

Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törende, Akkuyu Santralı'nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı gerçekleştirildi. Temeli atılan projenin ilk harcı da döküldü.

İşte saat saat yaşananlar:

16.55 - Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli resmen atıldı. Projede ilk harç döküldü.

16.47- Akkuyu'ya canlı olarak bağlanıldı. Birazdan temel atılacak.

"2023'TE EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

16.40 - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;

*Rusya ile birlikte bir çok stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin güvenli sürdürülebilir enerjiye sahip olması için nükleer enerji önemli yer tutuyor.

"PROJE ÇEVRE DOSTU OLACAK"

16.36 - Putin'in konuşmasından notlar;

Uzmanların görüşmelerine göre santral elektrik üretiminin yüzde 10'nunu karşılayacaktır. Bu Türk ekonomisi için son derece önemli bir adım. Akkuyu'da güvenlik önlemleri en üst düzeyde olacak. Proje çevre dostu olacak.

16.30 - Kürsüye Rusya Devlet Başkanı Putin çıktı.

"BUGÜN TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

16.25 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak açıklamasından notlar;

Sayın Cumhurbaşkanım, bu rüyanın gerçeğe dönüşmesinde sizin liderliğiniz ve sahiplenmeniz en önemli rol olmuştur. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha Sayın cumhurbaşkanım ve Sayın Putin'in gösterdiği katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu güçlü işbirliği ortak bir gelecek için atacağımız adımlara önemli bir referans olacaktır. Emeği geçen tüm eski bakanlarımıza ve 1955'ten bugüne emek vermiş tüm siyasetçi bürokrat ve akademisyenlerimizi saygıyla anıyorum. Hayırlı olsun.

16.20 - Akkuyu Nükleer Santrali temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Nükleer enerjide yabancı ortaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar yerli kapasitemizin gelişmesine olanak sağlayacaktır" dedi.

16.15 - Tören başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak konuşma yapıyor.

PUTİN BEŞTEPE'DE

16.00 - Her iki lidere de heyetler tanıtılıyor. Birazdan iki lider basın toplantısı düzenleyecek.

15.57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i kabul etti.

15.55 - İki ülkenin milli marşları eşliğinde resmi tören devam ediyor.

15.53 - Putin havalimanından Beştepe'ye atlı birliklerle gidiyor.

15.50 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i resmi törenle karşılıyor.

PUTİN'İN UÇAĞI GECİKMELİ OLARAK 15.20'DE İNDİ

15.30 - Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.

15.25 - Moskova'dan 8 bakanla Türkiye'ye gelen Putin'i havaalanında Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve yetkililer karşıladı.

15.20 - Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na 15.20'de indi. Rus lider seçim sonrası ilk gezisini Türkiye'ye yapıyor.

15.00 - Rusya Devlet Başkanı Putin’in uçağının 15.00 sularında Türkiye’ye inmesi bekleniyordu. Ancak Rusya'dan gecikmeli olarak kalktığından, inişi de beklenenden geç olacağı bildirildi.