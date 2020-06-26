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Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin temeli atıldı

26.06.2020 - 15:00
Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin temeli atıldı | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temelinin atıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

*Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak

* (Akkuyu NGS) Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak

* Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Özellikle Mersin'de ve içinde bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz


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