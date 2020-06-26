"İngiltere karantina önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyor"

İngiltere Çevre Bakanı Eustice, "İngiltere riskin düşük olduğu ülkelerden karantina önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyor" dedi.

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice, İngiltere'nin yeni koronavirüs bulaşma riskinin daha düşük olduğu bazı ülkelerden gelenler için karantina önlemlerini gevşetme planı üzerinde çalıştığını açıkladı.

Eustice BBC TV'ye yaptığı açıklamada,"Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'in bunu çok önemsediğini biliyorum, böylece yürürlüğe koyduğumuz karantina hükümleri, riskin düşük olduğu bazı ülkelerle gevşetilmeye başlayabilir" dedi.

Eustice "Daha fazla bilginin ne zaman açıklanacağını tam olarak bilmiyorum ama bunun hükümetin üzerinde çalıştığı bir şey olduğunu biliyorum. Bunun değerlendirildiğini biliyorum" dedi.

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