Akbank sendikasyon kredisi sağladı | Ekonomi Haberleri

Akbank uluslararası piyasalardan 810 milyon dolar karşılığı sendikasyon sağladı, yenileme oranı yüzde 83 oldu.

Akbank uluslararası piyasalardan yaklaşık 810 milyon dolar karşılığı 402 milyon dolar ve 373.5 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, bankanın yenileme oranı yaklaşık yüzde 83 oldu.

Akbank'ın geçen sene ağustos ayındaki kur krizinin ardından eylül sonunda sağladığı sendikasyon kredisinde yüzde 104 yenilenme oranı ile 980 milyon dolar temin edilmişti ancak söz konusu kredide maliyetler bir önceki seneye göre 140 baz puan artmıştı.

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Bankadan bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, kredinin toplam maliyetinin dolar ve Euro kısımlar için sırasıyla Libor artı yüzde 2.25 ve Euribor artı yüzde 2.10 olarak belirlendiği ifade edildi.

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