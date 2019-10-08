‹ Önceki Haber Piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı Piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı

Akbank sendikasyon kredisi sağladı

08.10.2019 - 09:41
Akbank sendikasyon kredisi sağladı | Ekonomi Haberleri

Akbank uluslararası piyasalardan 810 milyon dolar karşılığı sendikasyon sağladı, yenileme oranı yüzde 83 oldu.

Akbank uluslararası piyasalardan yaklaşık 810 milyon dolar karşılığı 402 milyon dolar ve 373.5 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, bankanın yenileme oranı yaklaşık yüzde 83 oldu.

Akbank'ın geçen sene ağustos ayındaki kur krizinin ardından eylül sonunda sağladığı sendikasyon kredisinde yüzde 104 yenilenme oranı ile 980 milyon dolar temin edilmişti ancak söz konusu kredide maliyetler bir önceki seneye göre 140 baz puan artmıştı.

##$HABER_1457843$##

Bankadan bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, kredinin toplam maliyetinin dolar ve Euro kısımlar için sırasıyla Libor artı yüzde 2.25 ve Euribor artı yüzde 2.10 olarak belirlendiği ifade edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.993 Değişim: 0,00% Hacim : 12.073 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 07.10.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,8118 Değişim: -0,33%
Düşük 5,8037 08.10.2019 Yüksek 5,8472
Açılış: 5,8311
6,3867 Değişim: -0,21%
Düşük 6,3820 08.10.2019 Yüksek 6,4225
Açılış: 6,4002
278,38 Değişim: -0,59%
Düşük 278,01 08.10.2019 Yüksek 280,81
Açılış: 280,03
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.