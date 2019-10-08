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Petrol fiyatları yükseldi

08.10.2019 - 10:18 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,06 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,70 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 59,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları bu hafta gerçekleşmesi beklenen Çin ve ABD'li yetkililerin görüşmeleri öncesi yükselişe geçti.

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Irak ve Ekvador'da kötü ekonomik şartlar nedeniyle yapılan protestoların Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün petrol üretimini aksatabileceği endişeleri de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,97 ile 60,94 dolar aralığının direnç, 58,68 ile 58,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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