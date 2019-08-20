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Affan Holding konkordato istedi

20.08.2019 - 08:04
Affan Holding konkordato istedi | Ekonomi Haberleri

İki yıl önce devlete ait “TC GAP” ve “TC ATA” uçaklarını satın alarak adından söz ettiren Affan Yatırım Holding konkordato istedi. Mahkeme, 85 milyon lira borcu bulunan grubun 10 şirketi ile sahiplerini hacizlere karşı korumaya aldı. Holdingin sahibi Şeyhmuz Özkan’ın Diyarbakır’da kurduğu şirket ise 1 milyar 59 milyon TL ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı vergi borçlusu kurumlar listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Bakırköy 2. Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru önceki hafta karara bağlandı. Affan Yatırım Holding AŞ’nin yanı sıra 10 grup şirketi ile bu şirketlerin yetkilileri Şeyhmuz Özkan, eşi Leyla Özkan ve Şayçerez Buratekin adına konkordato talep edildi. Dava dilekçesinde, kurda yaşanan ani yükseliş ve kredi faizlerindeki artışın, şirketlerin mali dengesini bozduğu kaydedildi.

BORÇ 85 MİLYON LİRA

Şirketlerin hacizlere karşı korumaya alınması talep edilen dava dosyasına göre, grup şirketlerinin toplam borcu 85.509.718 TL. Şirketlerin varlıklarının toplam değeri ise 92 milyon TL seviyesinde. Dava dilekçesine göre, sahip olunan en değerli varlıklar arasında TC GAP ve TC ATA uçakları yer alıyor. Dilekçeye göre iki uçağın değeri 68 milyon TL. Yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, şirket hacizlere karşı korumaya alındı. Tedbir kararı ile birlikte şirket faaliyetlerinin denetimi için 3 kişilik komiser heyeti atandı.

DİKKAT EDİLMELİ

Affan Holding avukatı Mehmet Yıldırım, konkordato kararı ile birlikte şirketlerin yeniden toparlanabileceğini işaret etti. Av. Yıldırım, dava dilekçesinde, kurlarda yaşanan yükselişlerin mali dengeyi olumsuz etkilediğine işaret etti. Avukat Aslı Erdem ise, yıllık yüzde 15 faizle 2 yıllık vade konkordatosu teklifinde bulunulduğuna dikkat çekerek, “Bilançolarında görünen toplam borç miktarının yüzde 15 faizle ödenip ödenemeyeceği sağlıklı bir şekilde irdelenmeli” diye konuştu.

KURDUĞU ŞİRKET VERGİ BORÇLUSU

Affan Holding’in sahibi Şeyhmuz Özkan’ın 2010 yılında Diyarbakır’da kurduğu bir şirket ise dikkat çekici bir yönü ile gündemde. Affan Havacılık Akaryakıt Tur. San. Ve Tic. AŞ., Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son açıkladığı vergi borçluları listesinde 1 milyar 59 milyon liralık borcu ile ilk sırada yer alıyor. Ticaret sicil kayıtlarına göre anılan şirkette Ekim 2012’de hisseler el değiştirdi. Şirketin yeni sahipleri M. K. ve F. K. kardeşler oldu. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Diyarbakır’da yaşayan kardeşlerden M. K. işsiz ve evsiz, F. K. ise bir bilet satış şirketinde işçi olarak çalışıyor. Şirketin borçlu olduğu Gökalp Vergi Dairesi’nden bir yetkili ise, “Paravan bir firma kurmuşlar. Şirket daha sonra kapatılmış. Bu parayı tahsil etme imkânı görünmüyor” diye konuştu.

 


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