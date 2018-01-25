Açlık sınırı 1615 lira oldu

Türk-İş'in açıkladığı, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 615 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 262 lira oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de bin 998 lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ocak ayına ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasını yayımladı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 615,49 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 262,18 TL oldu.

2017'nin aralık ayında açlık sınırı bin 608 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 238 lira olarak açıklanmıştı.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise bin 998,88 TL olarak gerçekleşti.