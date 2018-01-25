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Apple'dan Türkiye'deki uygulamalara büyük zam

25.01.2018 - 12:34 | Son Güncelleme : 25.01.2018 - 13:56

Apple'ın uygulama mağazası App Store'daki uygulamalar zam yaptı. Ülkelerin vergilendirme oranlarına göre yapılan zamlardan Türkiye de etkilendi. App Store Türkiye'de yer alan uygulamalara ve uygulama içi satın almalara yüzde 18'lik vergi eklendi.

Teknoloji devi Apple, uygulama marketi App Store'dan satılan uygulamalar ve uygulama içi satın almalara zam yaptı. Ülkelerin vergilendirme oranlarına göre yapılan zamlardan etkilenen ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Apple'dan yapılan duyuruya göre Türkiye'deki uygulamalara ve uygulama içi satın almalara yüzde 18'lik vergi ücreti eklenecek.

Apple'ın vergi düzenlemesinden etkilenen diğer ülkelerde ise Ermenistan, Belarus, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

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Ülkelerde göre yapılan zamlar şu şekilde:

Belarus: Yüzde 20
Ermenistan: Yüzde 20
Suudi Arabistan: Yüzde 5
İsviçre: Yüzde 8 ile yüzde 7 arasında değişiyor
Birleşik Arap Emirlikleri: Yüzde 5

Yapılan zamlardan sonra App Store'da yer alan 1.49 TL'lik süt uygulamanın fiyatı yaklaşık 26 kuruş zamlanarak 1.75 TL'ye çıkacak.

Buna ek olarak bazı ülkelerde ise uygulama ve uygulama içi satın alma ücretleri düşürüldü. Yapılan açıklamada Çek Cumhuriyeti ve Hindistan'daki uygulama ücretleri düşürüldü.


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