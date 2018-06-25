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Abraaj'ın tepe yönetiminde deprem

25.06.2018 - 17:25
Abraaj'ın tepe yönetiminde deprem

Dubai merkezli özel sermaye fonu Abraaj'ın yatırım yönetimi biriminin eş CEO'ları yönetim kurulundaki görevlerinden ayrıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Selçuk Yorgancıoğlu ve Omar Lodhi'nin Abraaj Investment Management Ltd'nin (AIML) yönetim kurulunda artık yer almayacakları ifade edildi, ancak eş CEO ünvanlarında değişiklik olmadığı belirtildi.

Reuters'in haberine göre; Abraaj geçen hafta Latin Amerika, Sahra altı Afrikası, Kuzey Afrika ve Türkiye'deki fon yönetim faaliyetlerini ABD'li yatırım yönetimi şirketi Colony Capital'a satmaya karar vermişti.

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Cayman Adaları mahkemesi, yine geçen hafta Abraaj Holdings ve AIML'nin tasfiyesi için şirkete yönetici atamıştı.

TÜRKİYE'DE DE YATIRIMLARI VAR

Türkiye'de de bir dizi yatırımı bulunan Abraaj Group en son, KFC Türkiye ve Kayseri merkezli biletall.com'u satın almıştı. Abraaj Group'un ayrıca, Netlog Lojistik, Hepsiburada.com, Yörsan, Republika gibi birçok şirkette yatırımı bulunuyor.


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