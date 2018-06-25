‹ Önceki Haber New York borsası sert düşüşle açıldı New York borsası sert düşüşle açıldı Sonraki Haber › Abraaj'ın tepe yönetiminde deprem Abraaj'ın tepe yönetiminde deprem

ABD'de yeni konut satışları 6 ayın zirvesinde

25.06.2018 - 17:17
ABD'de yeni konut satışları 6 ayın zirvesinde

ABD'de yeni konut satışları mayıs ayında beklentiyi aştı.

ABD'de yeni konut satışları Güneyde satışların 2007'den beri en hızlı artışı kaydetmesiyle 6 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre konut satışları Mayıs'ta yüzde 6.7 artarak 689 bin oldu. Beklenti yüzde 0.8 artıştı. Ortalama satış fiyatları yıllık bazda yüzde 3.3 düşerek 313 bin dolara geriledi.

Bu arada önceki ayın verisi 662 binden 646 bine revize edildi.


Etiketler

‹ Önceki Haber New York borsası sert düşüşle açıldı New York borsası sert düşüşle açıldı Sonraki Haber › Abraaj'ın tepe yönetiminde deprem Abraaj'ın tepe yönetiminde deprem
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.007 Değişim: -1,92% Hacim : 8.596 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 93.365 25.06.2018 Yüksek 99.394
Açılış: 99.256
4,6831 Değişim: 0,09%
Düşük 4,5343 25.06.2018 Yüksek 4,7235
Açılış: 4,6789
5,4678 Değişim: 0,25%
Düşük 5,2849 25.06.2018 Yüksek 5,5020
Açılış: 5,45395
190,51 Değişim: -0,29%
Düşük 184,46 25.06.2018 Yüksek 192,47
Açılış: 191,06
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.