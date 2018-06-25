ABD'de yeni konut satışları 6 ayın zirvesinde

ABD'de yeni konut satışları mayıs ayında beklentiyi aştı.

ABD'de yeni konut satışları Güneyde satışların 2007'den beri en hızlı artışı kaydetmesiyle 6 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre konut satışları Mayıs'ta yüzde 6.7 artarak 689 bin oldu. Beklenti yüzde 0.8 artıştı. Ortalama satış fiyatları yıllık bazda yüzde 3.3 düşerek 313 bin dolara geriledi.

Bu arada önceki ayın verisi 662 binden 646 bine revize edildi.

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