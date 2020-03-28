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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

28.03.2020 - 14:17
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı | Ekonomi Haberleri

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 40 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 21-27 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 40 adet azalarak 624'e geriledi.

Perşembe günü 26,34 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 24,93 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 21,51 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 22,60 dolardan kapanmıştı.


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