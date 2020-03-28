‹ Önceki Haber Kredi kartı faiz oranları düşürüldü Kredi kartı faiz oranları düşürüldü Sonraki Haber › ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

28.03.2020 - 14:12
BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidildi.

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yönetmeliğin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi, "(e) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı. (h) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine.” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin başlığı “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilerek, söz konusu maddeye şu fıkra eklendi: "Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.”

Hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü yönetmelik, yürürlüğe girdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
88.125 Değişim: -3,72% Hacim : 11.149 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 88.125 27.03.2020 Yüksek 92.299
Açılış: 91.834
6,4494 Değişim: 0,84%
Düşük 6,3903 28.03.2020 Yüksek 6,4713
Açılış: 6,3955
7,1849 Değişim: 1,77%
Düşük 7,0479 28.03.2020 Yüksek 7,2033
Açılış: 7,0598
338,06 Değişim: 0,76%
Düşük 333,90 27.03.2020 Yüksek 338,74
Açılış: 335,50
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.