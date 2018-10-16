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ABD'li dev şirketler kârını açıkladı

16.10.2018 - 15:46 | Son Güncelleme :
ABD'li dev şirketler kârını açıkladı

ABD'nin altıncı büyük bankası olan Morgan Stanley, Aktiflerine göre ABD'nin beşinci büyük bankası Goldman Sachs Group, ABD'li sağlık hizmeti şirketi Johnson&Johnson ve ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketi UnitedHealth Group üçüncü çeyrek kârını açıkladı.

ABD'nin altıncı büyük bankası olan Morgan Stanley üçüncü çeyrekte geçen yıla göre yüzde 19 artışla 2.11 milyar dolar net kâr açıkladı. Hisse başına net kâr ise geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 0.93 dolardan 1.17 dolara yükseldi.

Refinitiv I/B/E/S verilerine göre uzmanlar bankanın hisse başına ortalama 1.01 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.

GOLDMAN SACHS KÂRINI YÜZDE 20.5 ARTIRDI

Aktiflerine göre ABD'nin beşinci büyük bankası Goldman Sachs Group üçüncü çeyrekte yüzde 20.5 artışla 2.45 milyar dolar net kâr açıkladı. Hisse başına net kâr ise geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 5.02 dolardan 6.28 dolara yükseldi.

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Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 5.38 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.

JOHNSON&JOHNSON’DAN YÜZDE 4.5 ARTIŞI

ABD'li sağlık hizmeti şirketi Johnson&Johnson üçüncü çeyrekte yüzde 4.5 artışla 3.93 milyar dolar net kâr elde açıkladı. Hisse başına net kâr ise geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 1.37 dolardan 1.44 dolara yükseldi.

UNİTEDHEALTH KÂRINI YÜZDE 28 ARTIRDI

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketi UnitedHealth Group Inc üçüncü çeyrekte yüzde 28 artışla 3.19 milyar dolar net kâr açıkladı. Hisse başına net kâr ise geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 2.51 dolardan 3.24 dolara yükseldi.

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