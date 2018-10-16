Döviz Kuru Riski Ve Risk Yönetiminde VİOP Kullanımı Eğitim Semineri başlıyor

Döviz Kuru Riski Ve Risk Yönetiminde Vadeli İşlem Piyasasının Kullanımı Eğitim Semineri 24 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Küresel piyasalarda belirginleşen eğilim, türev işlemlerin güvenilirlik ve şeffaflık açısından organize piyasalarda yapılması yönündedir. G-20 üye ülkeleri ve Basel yönetmelikleri bu trendi desteklemektedir. Tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev ürünlerin merkezi platformlarda işlem görmeleri, işlemlerin takasının merkezi karşı taraf düzenlemelerine uygun gerçekleştirilmesi ve yetkilendirilmiş veri depolama kuruluşlarına rapor edilmesi konularında çalışmalar tüm dünyada devam etmektedir. Borsamız bünyesinde yıllardır artan işlem hacmiyle faaliyetini geliştirerek sürdüren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamız (VİOP), ülkemizin bu kapsamdaki tek organize türev piyasasıdır.

VİOP’ta Şirketlerimizin kur risklerini bertaraf edecek türev enstrümanlar işlem görmektedir. Örneğin, kur riskini yönetmek isteyen şirketlerimiz, VİOP döviz kuruna dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ile bugünden ileri bir tarihteki döviz kurunu sabitleme imkânı elde edebilirler. Kurun gerilemesi halinde kayıp yaşayacak ihracatçı söz konusu sözleşmelerde satım yaparak; kurun yükselmesi halinde kayıp yaşayacak ithalatçı ise alım yaparak kur riskini yönetebilir. Hem ihracat hem ithalat yapan şirketlerimiz ise nakit akışlarına uygun olarak, ithalat bedeline tekabül eden vadede uzun pozisyon, ihracat bedeline tekabül eden vadede kısa pozisyon alarak hem döviz kuru hem de nakit akışı riskini bertaraf edebilir.

31.08.2018’den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da VİOP’ta aktif katılımcı olarak yer almaya başlamıştır. Özellikle döviz vadeli işlem sözleşmelerinde farklı vade ve kademelerde girdiği fiyatlarla piyasamızın likiditesini ve vade çeşitliliğini desteklemektedir.

Borsa İstanbul olarak yapılan son düzenlemeler ışığında etkin risk yönetiminin ön plana çıktığı şu günlerde sizleri VİOP bünyesindeki ürünlerimizden daha çok faydalanmaya davet ediyoruz. Şirketlerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenleyeceğimiz konferanslara http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/riskiniyonet bağlantısından ön kayıt yaptırabilir, http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi sayfalarımızdan VİOP hakkında detaylı bilgi edinebilir, çalıştığınız Banka ve Aracı Kurumlar üzerinden hesap açarak piyasamızda işlem yapabilirsiniz.

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