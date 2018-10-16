‹ Önceki Haber Ekonomistler sanayi üretim verisini değerlendirdi Ekonomistler sanayi üretim verisini değerlendirdi Sonraki Haber › ABD'li dev şirketler kârını açıkladı ABD'li dev şirketler kârını açıkladı

Döviz Kuru Riski Ve Risk Yönetiminde VİOP Kullanımı Eğitim Semineri başlıyor

16.10.2018 - 15:38 | Son Güncelleme :
Döviz Kuru Riski Ve Risk Yönetiminde VİOP Kullanımı Eğitim Semineri başlıyor

Döviz Kuru Riski Ve Risk Yönetiminde Vadeli İşlem Piyasasının Kullanımı Eğitim Semineri 24 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Küresel piyasalarda belirginleşen eğilim, türev işlemlerin güvenilirlik ve şeffaflık açısından organize piyasalarda yapılması yönündedir. G-20 üye ülkeleri ve Basel yönetmelikleri bu trendi desteklemektedir. Tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev ürünlerin merkezi platformlarda işlem görmeleri, işlemlerin takasının merkezi karşı taraf düzenlemelerine uygun gerçekleştirilmesi ve yetkilendirilmiş veri depolama kuruluşlarına rapor edilmesi konularında çalışmalar tüm dünyada devam etmektedir. Borsamız bünyesinde yıllardır artan işlem hacmiyle faaliyetini geliştirerek sürdüren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamız (VİOP), ülkemizin bu kapsamdaki tek organize türev piyasasıdır.

VİOP’ta Şirketlerimizin kur risklerini bertaraf edecek türev enstrümanlar işlem görmektedir. Örneğin, kur riskini yönetmek isteyen şirketlerimiz, VİOP döviz kuruna dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ile bugünden ileri bir tarihteki döviz kurunu sabitleme imkânı elde edebilirler. Kurun gerilemesi halinde kayıp yaşayacak ihracatçı söz konusu sözleşmelerde satım yaparak; kurun yükselmesi halinde kayıp yaşayacak ithalatçı ise alım yaparak kur riskini yönetebilir. Hem ihracat hem ithalat yapan şirketlerimiz ise nakit akışlarına uygun olarak, ithalat bedeline tekabül eden vadede uzun pozisyon, ihracat bedeline tekabül eden vadede kısa pozisyon alarak hem döviz kuru hem de nakit akışı riskini bertaraf edebilir.

31.08.2018’den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da VİOP’ta aktif katılımcı olarak yer almaya başlamıştır. Özellikle döviz vadeli işlem sözleşmelerinde farklı vade ve kademelerde girdiği fiyatlarla piyasamızın likiditesini ve vade çeşitliliğini desteklemektedir.

Borsa İstanbul olarak yapılan son düzenlemeler ışığında etkin risk yönetiminin ön plana çıktığı şu günlerde sizleri VİOP bünyesindeki ürünlerimizden daha çok faydalanmaya davet ediyoruz. Şirketlerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenleyeceğimiz konferanslara http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/riskiniyonet bağlantısından ön kayıt yaptırabilir, http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi sayfalarımızdan VİOP hakkında detaylı bilgi edinebilir, çalıştığınız Banka ve Aracı Kurumlar üzerinden hesap açarak piyasamızda işlem yapabilirsiniz.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Ekonomistler sanayi üretim verisini değerlendirdi Ekonomistler sanayi üretim verisini değerlendirdi Sonraki Haber › ABD'li dev şirketler kârını açıkladı ABD'li dev şirketler kârını açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.466 Değişim: -0,17% Hacim : 8.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.907 16.10.2018 Yüksek 99.224
Açılış: 98.574
5,6712 Değişim: -2,00%
Düşük 5,6643 16.10.2018 Yüksek 5,8076
Açılış: 5,78665
6,5697 Değişim: -2,03%
Düşük 6,5635 16.10.2018 Yüksek 6,7322
Açılış: 6,7055
223,34 Değişim: -2,15%
Düşük 223,21 16.10.2018 Yüksek 229,95
Açılış: 228,24
TL
Ay
%
HALKA ARZ DOKÜMANLARI
HALKA ARZ REHBERİ
Halka arz nedir? Halka arz yolu ile başta hisse senetleri (pay) olmak üzere, tahvil, bono, kira sertifikası gibi sermaye piyasası araçlarının satışı mümkündür... devamı ›
Halka arzın faydaları nelerdir? Şirket paylarının BIST'te işlem görmesinin faydaları üç başlıkta incelenebilir: makro ekonomi açısından, yatırımcılar açısından ve şirketler açısından... devamı ›
Borsa İstanbul'un halka arz teşvik çalışmaları Şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanması yardımcı için Borsa İstanbul yeni bir hamle başlattı... devamı ›
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ’ler için fırsat GİP’te halka açılan şirket sayısı 25 olup, 2 tanesi şartlarını sağlayarak Borsa İstanbul’un ana pazarı olan Pay Piyasası’na geçmiştir... devamı ›
Kaynak temininde iki alternatif yöntem Borsa İstanbul, şirketlere sunduğu alternatif fırsatlarla şirketlerin fon temin etmelerini kolaylaştırma yolunda önemli imkanlar sunmaktadır... devamı ›
Şirketlerin sermaye piyasalarına olan ilgisi arttı 2012 yılından bu yana şirketlerimizin sermaye piyasalarının imkanları ile temin ettikleri fon tutarı 156 milyar TL’yi aşmıştır... devamı ›
1 2 3 4 5 6
Halka Arz SSS
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.