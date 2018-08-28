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AB'den Trump'a uyarı: Hızla yanıt vermeye hazırız

28.08.2018 - 16:16
AB'den Trump'a uyarı: Hızla yanıt vermeye hazırız

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Avrupa mallarına ek vergi uygulaması durumunda buna hızla yanıt vereceği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Tabii ki ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB de buna hızla yanıt vermeye hazırdır" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti. 

Önceki ay AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Trump ekonomik ilişkileri görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.


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