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İki banka tek çatı altında birleşti

28.08.2018 - 16:44
İki banka tek çatı altında birleşti

Katar Uluslararası Bankası (IBQ) ile Barwa Bank, İslami esaslara bağlı faaliyetlerini sürdürmek üzere tek bir çatı altında birleşti.

Barwa Bank tarafından yapılan açıklamada, IBQ ile Barwa Bank'ın birleşme hedefiyle nihai anlaşmayı imzaladığı belirtildi. Yeni oluşumda İslami esaslara göre çalışılacağı belirtilen açıklamada, birleşme sonucunda aktif toplamının 22 milyar dolar olacağı kaydedildi.

Yeni finansal oluşumla Katar'da ekonomik kalkınmaya büyük destek sağlanacağı dile getirilen açıklamada, birleşmeye ilişkin iki bankanın, süreci tamamlamak için ilgili resmi kurum ve hissedarlardan 2018'in bitiminden önce onay almış olacağı bildirildi.

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Açıklamada, birleşmeye ilişkin gerekli danışmanlıklarda bulunmak üzere bazı finans uzmanlarının her iki bankaya da atandığı belirtildi.

İki banka ve Rayyan Bank, 2016'da yaptıkları açıklamayla birleşmeye dönük çalışma yürüttüklerini duyurmuştu. Ülkedeki en büyük İslami banka sistemi üzerine çalışan 6 milyar dolar sermayeli olması planlanan yeni oluşuma ilişkin görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 


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