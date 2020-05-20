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AB'den trilyon Euro'luk kurtarma fonu hazırlığı

20.05.2020 - 09:12 | Son Güncelleme :
AB'den trilyon Euro'luk kurtarma fonu hazırlığı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 1 trilyon Euro'nun üzerinde bir kurtarma fonu kurulmasını teklif edecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Almanya ve Fransa'nın salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar Euro'luk kurtarma fonu kurulması teklifi hakkında Dombrovskis, "Almanya ve Fransa'nın teklifini ve diğer ülkelerin katkılarını olumlu karşılıyoruz. Bu planın merkezinde AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesinin belirlendiği Çok Yıllı Mali Çerçeve bulunuyor." diye konuştu.

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Dombrovskis, AB Komisyonunun üzerinde çalıştığı kurtarma programının detaylarını 27 Mayıs'ta açıklayacağını belirterek, "Hedefimiz, yüzlerce milyar Euro'luk değil trilyon Euro'yu aşan finansman kapasitesine sahip bir kurtarma programına ulaşmak." ifadesini kullandı.

Kurtarma programında, çeşitli yatırımlar ve yapısal reformların yer alacağını anlatan Dombrovskis, programın üye ülkelere yönelik hibe ve kredileri içereceğini söyledi.

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