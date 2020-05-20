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ABD'li dev perakende zinciri satışlarını artırdı

20.05.2020 - 09:07
ABD'li dev perakende zinciri satışlarını artırdı | Ekonomi Haberleri

Walmart'ın ilk çeyrekteki mağaza satışları yüzde 10, elektronik ticaret satışları yüzde 74 arttı.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekteki satışlarının yüzde 10, elektronik ticaret satışlarının yüzde 74 arttığını duyurdu.

Walmart'tan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının şirketin net satışlarını ve operasyonlarını önemli ölçüde etkilediği bildirildi.

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Bu süreçte benzeri görülmemiş bir taleple karşılaşıldığına işaret edilen açıklamada, şirketin ilk çeyrekteki mağaza satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10, elektronik ticaret satışlarının yüzde 74 arttığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin toplam gelirinin bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 134,6 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Walmart, satışların en çok gıda ve sağlık ürünlerinde arttığını duyurdu.


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