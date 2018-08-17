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ABD'den Türkiye'ye 'yaptırım' tehdidi

17.08.2018 - 08:31
ABD'den Türkiye'ye 'yaptırım' tehdidi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söyledi. Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sırasında Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarla ilgili güncelleme isteyen ABD Başkanı Donald Trump ''İyi bir dost olmadıklarını kanıtladılar. Orada muhteşem bir Hıristiyan rahip var. O masum bir adam'' iddiasında bulundu. 


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