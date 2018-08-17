Hisarcıklıoğlu: İflas listeleri alçaklıktır!

Son ekonomik gelişmelerle ilgili Hürriyet’e özel açıklamalar yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İflas listeleri dolaştırılıyor, bu alçaklık. Şirketlere itibar cellatlığı yapılıyor. Dedikodularla ayağımıza kurşun sıkmayalım” dedi. Hisarcıklıoğlu, hiç kimsenin kötümser olmaması gerektiğini belirterek yarının bugünden daha iyi olacağı mesajını verdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son günlerde bazı firmalarla ilgili iflas dedikodularına sert tepki gösterdi. Hisarcıklıoğlu, Hürriyet’e, “İflas listeleri dolaştırılıyor, bu alçaklıktır. Dedikodularla ayağımıza kurşun sıkmayalım” dedi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; özellikle sosyal medya veya başka iletişim kanalları üzerinden batan-iflas eden şirket listelerinin dolaşmaya başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

SAVCILARA ÇAĞRI

“Ahlaksız ve vicdansız insanlar tarafından hazırlanan ‘iflas eden şirket’ listeleriyle, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını üzülerek görüyorum. Altına kendi ismini ekleme cesareti göstermeden, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarıp listeler hazırlamak ve bunları yaymak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir. Cumhuriyet Savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen.”

DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK

Bu tür karalamaları daha önce de gördüklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Artık bu karalamalara, dedikodulara göz yummayalım, bu alçaklığı yapanların değirmenine su taşımayalım, bunlara karşı hep birlikte duralım. Bu listeleri hazırlayanlar ve yayanlar şirketlerimizin en büyük sermayesi olan itibarlarına zarar veriyorlar. Unutmasınlar, bugün şirketlerimize itibar cellatlığı yapanlar farkında olmadan kendi geleceklerine suikast yapıyorlar. Ekonomideki gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan firmaların olabilir. Ama bunlar battı diyerek bu tür sorumsuz ve vicdansız karalamalar yapmak, ülkemiz ve ekonomimiz için ilave ve hiç hak etmediğimiz yeni sıkıntılar doğurur. Ülkemizde kurulu her şirket, ülkemizin bir değeridir. Milli bir değerdir. 81 milyonun değeridir. İktisadi kalkınmanın lokomotifidir” açıklamasını yaptı.

Hesabını kim verecek?

KALKINMANIN ve zenginleşmenin yolunun, güçlü özel sektörden, güçlü özel sektörün yolunun itibarlı firmalardan geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Çocuklarımız iş bulabilsin, daha iyi şartlarda yaşayabilsinler istiyorsak, özel sektörümüzü güçlendirmemiz lazım. Daha sağlıklı iş ve yatırım ortamı sunmamız lazım.

TOBB olarak temsil etmekten gurur duyduğumuz Türk özel sektörü, toplam sanayi katma değerinin yüzde 96’sını, milli gelirin yüzde 75’ini, yatırımların yüzde 77’sini, kayıtlı istihdamın yüzde 82’sini ülkemize sağlıyor. Türk özel sektörü geçtiğimiz yıl 1.5 milyon ilave istihdam sağladı. 253 milyar dolar yatırım yaptı. Bunun da 89 milyar doları makine ve teçhizat yatırımı. 157 milyar dolar da ihracat gerçekleştirdi. Bu başarının arkasında ciddi bir emek var, birikim var, vizyon var. Dedikodularla ayağımıza kurşun sıkmayalım. İsimleri verilerek karalanmaya çalışılan bu firmalarımızda binlerce insan çalışıyor, buradan evlerine ekmek götürüyorlar. Bu insanların aileleri, çocukları var. Asılsız ithamlarla zor duruma düşürülmeye çalışılan bu firmalar bundan dolayı sıkıntı yaşadıklarında bunun hesabını kim verecek?”

Yarın bugünden daha iyi olacak

SON ekonomik gelişmelerle ilgili sorulara da yanıt veren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, temelleri sağlam güçlü bir ülkedir. Kimsenin şüphesi olmasın. Şirketlerimiz, içinden geçmekte olduğumuz bu zor günler geride kaldığında Türkiye’nin iktisadi kalkınmasının lokomotifi olmaya devam edeceklerdir” dedi. Ülkenin en büyük gücünün ve zenliğinin en büyük kaynağının girişimciler ve üreticiler olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu dönemde reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece önemli. Zaman, ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak üretime, yatırıma, istidama ve ihracata eskisinden daha büyük kararlılıkla devam etmeliyiz. Hep birlikte, el ele verirsek büyük atılımlar gerçekleştirecek, dünyanın en büyük ekonomileri arasında girme hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Hiç kimse kötümser olmasın. Yarın, bugünden daha iyi olacaktır” mesajı verdi.