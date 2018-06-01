ABD'de tarım dışı istihdam sürpriz yaptı

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 223 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3.8 ile 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Tarım dışı istihdamdaki artış ve işsizlikteki düşüş enflasyonla ilgili endişeler uyandırabilecek istihdam piyasası koşullarının hızla sıkılaştığına işaret etti. Ortalama saatlik ücretler bir önceki aya göre yüzde 0.3 ile yüzde 0.2 olan beklentilerin üzerinde artarak Fed'in haziran ayında faizleri artıracağı beklentilerini güçlendirdi.

Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın 188 bin artacağını, işsizliğin yüzde 3.9'ta kalacağını tahmin ediyorlardı.

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Daha önce Nisan ayı için 164 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdamdaki artış 159 bine revize edildi. Saatlik ücretlerde Nisan ayı için daha önce yüzde 0.1 olarak açıklanan artış da yüzde revize edilmedi.

Beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından dolar endeksi ılımlı artışla 94 bin 342'ye yükseldi.

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