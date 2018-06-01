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Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' mesajı

01.06.2018 - 15:28 | Son Güncelleme :
Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' mesajı

Başbakan Yardımcısı Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklamada orta vadede enflasyonu tek haneye düşüreceklerini söylerken; sonrasında paylaştığı bir diğer tweet'te ise enflasyonun birkaç ay içinde zirveyi görebileceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomide ikinci çeyrekte başlayan yeniden dengelenmenin, yılın ikinci yarısında para politikası, makro ihtiyati tedbirler ve mali disiplin ile ivme kazanarak devam edeceğini söyledi.

Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada orta vadede yapısal reformların desteği ile altın hariç cari açığı yüzde 3'ün altına, enflasyonu tek haneye düşüreceklerini söyledi.

 

 

ŞİMŞEK: ENFLASYON BİRKAÇ AY İÇİNDE ZİRVEYİ GÖREBİLİR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'da İngilizce yazdığı mesajında Nisan 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gören imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksine (PMI) atıfta bulunarak, "Son imalat PMI verisi yeniden dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Mal ihracatı ve turizm ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek, yani altın hariç cari açık zirveyi muhtemelen zirveyi gördü. Enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görecek olabilir. Politika bileşimini güçlendireceğiz" dedi.

 


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