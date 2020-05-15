‹ Önceki Haber Avrupa Birliği'nin dış ticareti geriledi Avrupa Birliği'nin dış ticareti geriledi Sonraki Haber › Benzin ve motorine zam Benzin ve motorine zam

ABD'de sanayi üretiminde rekor düşüş

15.05.2020 - 16:55
ABD'de sanayi üretiminde rekor düşüş | Ekonomi Haberleri

ABD'de sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 11,2 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti.

 

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 11,2 azaldı.

Endeksin 101 yıllık tarihindeki en yüksek aylık düşüşü gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 11,5 azalması yönündeydi.

Sanayi üretiminin nisanda rekor düşüş kaydetmesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok üretim tesisinin faaliyetlerini yavaşlatması ya da geçici olarak durdurması etkili oldu.

##$HABER_1462097$##

İmalat sanayi üretimi nisanda aylık yüzde 13,7 azalarak tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, imalat sanayi üretiminin nisanda yüzde 13 azalacağı yönündeydi.

Kapasite kullanım oranı ise nisanda 8,3 puan azalışla yüzde 64,9'a geriledi. Kapasite kullanım oranının nisan ayında yüzde 64 olması bekleniyordu.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.768 Değişim: 0,58% Hacim : 11.109 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 99.678 15.05.2020 Yüksek 100.813
Açılış: 99.678
6,9013 Değişim: -0,24%
Düşük 6,8881 16.05.2020 Yüksek 6,9311
Açılış: 6,918
7,4581 Değişim: -0,33%
Düşük 7,4567 16.05.2020 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,4831
386,83 Değişim: 0,47%
Düşük 383,99 15.05.2020 Yüksek 388,95
Açılış: 385,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.