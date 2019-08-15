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ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı

15.08.2019 - 15:55
ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı | Ekonomi Haberleri

ABD'de perakende satışlar temmuz ayında yüzde 0.7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de tüketiciler motorlu taşıt alımlarını azaltsalar da birçok çeşitli mal almalarıyla, perakende satışlar temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0.7 ile yüzde 0.3 olan beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD perakende satışlardaki bu artış ekonominin resesyona doğru ilerlediğine dair finansal piyasa endişelerinin yatıştırılmasına yardımcı olabilir. Perakende satışlar geçen yıla kıyasla ise yüzde 3.4 arttı.

Otomobil, akaryakıt, inşaat malzemeleri ve gıda hizmetlerini içermeyen çekirdek perakende satışlar ise temmuz ayında yüzde 1 ile yüzde 0.4 olan beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, haziran ayı perakende satışlarında daha önce yüzde 0.4 olarak açıklanan artış yüzde 0.3'e revize edildi.

ABD'de perakende satışların beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD borsası vadeli işlemleri oynak işlemlerde kazanımlarını artırdı. Dow Jones endeksinin vadeli işlemleri 136 puan, S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri 15 puan ve Nasdaq vadeli işlemleri 38 puan artıda bulunuyor.


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