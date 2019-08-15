‹ Önceki Haber Trump'tan Çin liderine 'Hong Kong' mesajı Trump'tan Çin liderine 'Hong Kong' mesajı Sonraki Haber › ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı

5 milyon memur bu haberi bekliyor! İşte açıklanacağı tarih

15.08.2019 - 14:39 | Son Güncelleme :
5 milyon memur bu haberi bekliyor! İşte açıklanacağı tarih | Ekonomi Haberleri

Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memuru ilgilendiren zam trafiği devam ediyor. Hükümetin yarın zam teklifini yapması bekleniyor. Süreç 20 Ağustos'ta sona erecek. Anlaşma çıkmazsa hakem kurulu devreye girecek.

5 milyon memuru ilgilendiren zam taleplerine ilişkin hükümet ve Memur-Sen arasındaki görüşmeler aralıksız sürüyor. 2 milyonu emekli toplamda 5 milyon memuru kapsayan zam görüşmelerinin bir bölümü bugün gerçekleştirilecek.

1 Ağustos’tan bu yana süren görüşmeler kapsamında 2020 ve 2021 yılına ilişkin memur maaş zamları belirlenecek.

Hükümet ve Memur-Sen tarafı bugün üçüncü defa bir araya geldiler. Hükümetin yarın Memur-Sen’e zam teklifini sunması bekleniyor.

##$HABER_1456788$##

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümet ve Memur-Sen tarafındaki pazarlıkların son tarihi 20 Ağustos olarak belirlendi. 20 Ağustos’ta zam oranına ilişkin mutabakata varılmazsa hakem kuruluna başvurulacak ve hakem kurulu 5 gün içinde zamma ilişkin kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Memur-Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı için 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 oranında refah payı talebinde bulundu.


Etiketler

‹ Önceki Haber Trump'tan Çin liderine 'Hong Kong' mesajı Trump'tan Çin liderine 'Hong Kong' mesajı Sonraki Haber › ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.579 Değişim: -2,84% Hacim : 6.647 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 96.508 15.08.2019 Yüksek 98.531
Açılış: 98.504
5,5664 Değişim: -0,82%
Düşük 5,5446 15.08.2019 Yüksek 5,6173
Açılış: 5,6124
6,1874 Değişim: -1,08%
Düşük 6,1788 15.08.2019 Yüksek 6,2669
Açılış: 6,255
272,17 Değişim: -0,54%
Düşük 269,18 15.08.2019 Yüksek 274,85
Açılış: 273,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.