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ABD'de küçük işletmelere Kovid-19 kredisi sağlandı

07.07.2020 - 09:12
ABD'de küçük işletmelere Kovid-19 kredisi sağlandı | Ekonomi Haberleri

ABD hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı kapsamında, bu zamana kadar toplam 521,4 milyar dolarlık kredi onayladı.

 

ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Küçük İşletmeler İdaresi, Maaş Koruma Programı kapsamında sağlanan kredilere ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre, program kapsamında 30 Haziran itibarıyla toplam 521,4 milyar dolar tutarında 4,9 milyon krediye onay verildi.

KÜÇÜK İŞLETME ÇALIŞANLARININ YÜZDE 84'Ü DESTEKLENDİ

Onaylanan krediler doğrultusunda küçük işletme çalışanlarının yüzde 84'ü desteklenirken 51,1 milyon iş için kaynak sağlandı. En fazla kredinin sağlandığı sektör "sağlık hizmetleri" ve "sosyal yardım" olurken bu sektöre yönelik toplam 67,3 milyar dolarlık kredi onaylandı.

Sağlık hizmetleri ve sosyal yardım sektörünü, 66,4 milyar dolarla "profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler", 64,5 milyar dolarla "inşaat", 54 milyar dolarla "imalat", 42 milyar dolarla "konaklama ile yiyecek" ve 40,3 milyar dolarla "perakende ticaret" sektörleri izledi.

Ortalama kredi tutarı yaklaşık 107 bin dolar olarak hesaplanırken program kapsamında kalan fon miktarının ise 131,9 milyar dolar olduğu kaydedildi.

KÜÇÜK İŞLETMELERİN KORUNMASI AMACIYLA UYGULAMAYA KONULDU

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla 349 milyar dolarlık Maaş Koruma Programı hayata geçirilmişti. Söz konusu kredi programı, "ABD tarihinin en büyük teşvik paketi" olarak nitelendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uygulamaya konmuştu.

Kredi programının kaynağının kısa sürede tükenmesi üzerine küçük işletmelere yönelik 310 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılmasını öngören ek bütçe tasarısı, 24 Nisan'da onaylanmıştı.

 


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