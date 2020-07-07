‹ Önceki Haber ABD'de küçük işletmelere Kovid-19 kredisi sağlandı ABD'de küçük işletmelere Kovid-19 kredisi sağlandı Sonraki Haber › Bitcoin tırmanışını sürdürüyor Bitcoin tırmanışını sürdürüyor

Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

07.07.2020 - 09:22 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda, dün artan risk iştahının etkisiyle yukarı yönlü hareketin devam ettiği görülürken, bugün veri gündeminin sakin olması dolayısıyla dalgalı bir seyir izlenmesi ve yön arayışının öne çıkması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında merkez bankalarının devreye aldığı genişlemeci para politikalarının bir sonucu olarak oluşan bol likidite ortamında yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi devam ederken, açıklanan makroekonomik veriler de pay piyasalarındaki yükselişi destekliyor.

ABD'de geçen hafta pozitif gelen tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine, dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de eklendi. Endeks, haziranda önceki aya göre 11,7 puan artarak 57,1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, ülkede hizmet sektörü PMI da yukarı yönlü revize edildi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı da gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dakika: ABD'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan dün Çin'de devlet destekli bir mecrada "sağlıklı bir boğa piyasası oluşturulması" başlıklı bir yazının ardından Şanghay bileşik endeksinin yüzde 5,7 ile Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetmesi, pay piyasalarına yönelik risk iştahını destekledi.

Gelişmelerin ardından New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,78 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,60 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 2,21 yükselerek rekor kırdı. Dolar endeksi dün güne başladığı 97,2 seviyelerinden 96,7'ye kadar gerilerken, bugün yatay bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında dün açıklanan makroekonomik veriler ise karışık bir görünüm ortaya koydu. Avro Bölgesi'nde perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı, yatırımcı güven endeksindeki iyileşme ise öngörülerin altında kaldı. Öte yandan Almanya'da fabrika siparişleri mayısta yüzde 10,4 yükselse de beklentileri karşılamadı. Verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,6, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,1 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dün 1,13 sınırını aşmasının ardından bugün yatay hareket ediyor.

Asya tarafında Çin'de kamunun ülke ekonomisini canlandırmak için hisse senedi piyasalarına yönelik destekleyici adımlar atacağı beklentilerinin artması ile bugün de kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,36 değer kazanarak 118.485,24 puandan kapandı. Dolar/TL ise dün 6,84-6,87 bandında hareket etmesinin ardından bugün 6,86 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan pozitif veriler ile Çin borsasındaki hızlı yükselişlerin dünyanın en büyük iki ekonomisinde dair iyimserliği artırdığını belirterek, bu durumun küresel çapta yatırımcı risk iştahını diri tuttuğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.400 puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 İtalya, mayıs perakende satışlar
17.00 ABD, mayıs ayı JOLTS açık iş sayısı


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.118 Değişim: 0,53% Hacim : 26.645 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 117.075 07.07.2020 Yüksek 119.512
Açılış: 118.792
6,8658 Değişim: 0,08%
Düşük 6,8524 07.07.2020 Yüksek 6,8689
Açılış: 6,8602
7,7592 Değişim: -0,09%
Düşük 7,7340 07.07.2020 Yüksek 7,7844
Açılış: 7,7664
394,09 Değişim: 0,09%
Düşük 391,61 07.07.2020 Yüksek 394,39
Açılış: 393,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.