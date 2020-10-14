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ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı

14.10.2020 - 09:33
ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı | Ekonomi Haberleri

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde her 4 Amerikalı milyarderden 3’ünün servetini artırdığı belirtildi.

"Huffingtonpost" haber portalının derlediği bilgilere göre, son 6 ayda ülkede öne çıkan Amerikalı milyarderlerin mal varlıklarını ikiye katladığı savunuldu.

"Amerikalı milyarderler kadar kimse Kovid-19’dan faydalanmadı." değerlendirmesi yapılan haberde, servetini artıran ünlü milyarderlerden örnekler verildi.

Amazon şirketinin kurucu CEO’su Jeff Bezos’un 2020 başında 113 milyar dolar olan servetine salgın sürecinde 73 milyar dolar daha eklendiği kaydedildi.

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Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk’un 25 milyar dolarlık servetini bu süreçte 92 milyar dolara çıkardığı aktarılırken eski New York Belediye Başkanı iş insanı Michael Bloomberg ve Koch Industries'in sahibi Charles Koch’un da yaklaşık 7 milyar dolar daha zenginleştiğine işaret edildi.

Facebook’un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg’in de 54 milyar dolar civarındaki servetine sene başından beri 46 milyar dolar daha eklediği belirtildi.

MİLYARDERLERİN SERVET ARTIŞINDA "BORSA VE VERGİ ORANLARI" ETKİSİ

Haberde, virüs nedeniyle insanların eve kapanması nedeniyle Amazon, Facebook, Google, Tesla ve Microsoft gibi şirketlerin direkt kar oranlarını artırdığı vurgulanırken birçok milyarderin de salgında ekonominin gerilemesine rağmen borsadaki yükselişlerden servet kazandığının altı çizildi.

Salgın sürecinde gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığına işaret edilerek bunda vergi kanunlarındaki değişikliklerle 1980’lerden bu yana milyarderlerin yüzde 80’e yakın daha az vergi ödemelerinin de önemli bir faktör olduğu kaydedildi.

TRUMP İLE BİDEN ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIKLARDAN BİRİ "VERGİ"

Amazon’un 2017 ve 2018'de hiç federal vergi ödememesi daha önce basına yansımış ve bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra uygulamaya koyduğu yeni vergi yasası ciddi şekilde eleştirilmişti.

Zenginlerden daha fazla vergi alınması konusu, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Trump ile rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki temel farklılıklardan birini oluşturuyor.

Trump zenginlerden daha az vergi alınmasını savunurken Biden yıllık geliri 400 bin ve üzeri olan hane sahiplerinin vergi oranlarını yükseltmeyi vadediyor.


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