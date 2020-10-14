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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 14 Ekim güncel döviz fiyatları

14.10.2020 - 09:44 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 14 Ekim güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.95 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.33 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.91 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.92 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.9010 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9591 TL seviyesini görürken; saat 14.49 itibarıyla 7.9457 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3429 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3330 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.3197 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 oranında düşüşle 93.49 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1742 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.80 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.62 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olurken, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesinde sanayi üretimi verileri takip edilirken; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasaların gündeminde yer almayı sürdürecek.


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