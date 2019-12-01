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ABD'de "Efsane Cuma"da 7,4 milyar dolarlık online rekor satış

01.12.2019 - 15:58
ABD'de "Efsane Cuma"da 7,4 milyar dolarlık online rekor satış | Ekonomi Haberleri

ABD'de "Black Friday" olarak bilinen "Efsane Cuma" indirim gününde Amerikalı tüketiciler sadece online 7,4 milyar dolarlık alışveriş yaptı.

ABD'de "Black Friday" olarak bilinen "Efsane Cuma" indirim gününde, ülke genelindeki tüketiciler 7,4 milyar dolarlık online alışveriş yaparak bir rekora imza attı.

Amerikan medyasında yer alan ve Adobe Analytics tarafından derlenen rakamlara göre bu yılki Efsane Cuma rekorla kapandı.

7,4 milyar dolarla "Efsane Cuma" kategorisinde tüm zamanların en yüksek online satış rakamına ulaşılan gün, 7,9 milyar dolarlık geçen yılki "Siber Pazartesi" (Cyber Monday) gününün ardından "en yüksek online satışın" yapıldığı 2. gün olarak kayıtlara geçti.

Her geçen yıl online satışların arttığını ortaya koyan Adobe Analytics rakamlarına göre bu yılki online alışveriş oranı geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdi.
Öte yandan sadece cuma günkü tüm online siparişlerin yüzde 39'unun cep telefonlarından yapıldığı aktarıldı.

Efsane Cuma'nın ardından 2 Aralık'taki Siber Pazartesi gününde de 9,4 milyar dolar online satış rakamı ile yeni bir rekorun kırılması bekleniyor.

ABD'de her yıl kasım başından aralık sonuna kadar süren ve "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", "Efsane Cuma", "Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday)", "Siber Pazartesi (Cyber Monday)", "Noel (Christmas)" ve "Yılbaşı Günü'nü (New Year's Day)" kapsayan tatil sezonunda bu yıl yaklaşık 730 milyar dolarlık perakende satış beklendiği bildirilmişti.


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