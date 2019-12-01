Bankalardan tarihin en yüksek ekim ayı karı | Ekonomi Haberleri

Türk bankacılık sektörü, 5 milyar 148 milyon lira ile tarihin en yüksek ekim ayı karını elde etti.

Bankalar, ekim ayında 5 milyar 148 milyon liralık net kar ile rekor kırarken, 10 aylık dönemde net kar 40 milyar liranın üzerine çıktı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün ocak-eylül döneminde 36 milyar 152 lira olan net dönem karı, ekim sonu itibarıyla 41 milyar 300 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün ekimde 5 milyar 148 milyon liralık net dönem karı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ekim ayı karını hanelerine yazdı. Bankaların ekim karı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artış gösterdi.

Bankacılık sektörü, geçen yılın ekim ayında 4 milyar 569 milyon lira, 2017'nin aynı ayında da 3 milyar 979 milyon lira kar elde etmişti.

Öte yandan, bankaların 2018'in ocak-ekim dönemindeki 45 milyar 892 milyon liralık net karının bu yılın aynı döneminde 41 milyar 300 milyon liraya gerilemesi, sektörün 10 aylık karının yüzde 10 azaldığına işaret etti.

KREDİLERDEN ALINAN FAİZ 272 MİLYAR LİRA

Verilere göre, bankaların yılın 10 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, ekim sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,4 artarak 355 milyar lirayı aştı. Geçen yılın ekim sonunda bu rakam 293 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, ocak-ekim döneminde kredilerden 272,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 52,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 12,1 milyar lirası kredi kartlarından, 31,4 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 176,3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

BANKALARIN MEVDUATA VERDİĞİ FAİZ TUTARI 153 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 225 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı, yüzde 31,2 artışla 153 milyar liranın üzerine çıktı.

Toplam faiz giderlerinin yüzde 68'i mevduata ve yüzde 10,9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, ekim sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 130 milyar lira oldu.

BANKACILIK HİZMET GELİRİ 40 MİLYAR LİRAYI AŞTI

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, ekim sonu itibarıyla 87,9 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın ekim sonuna göre yüzde 41,8 artarak 13,2 milyar liraya çıktı.

Ocak-ekim döneminde nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 6,4 milyar lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 6,8 milyar lira olarak hesaplandı.

Bankaların, verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ise 10 ayda 40,9 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 40'a yaklaştı.

PERSONEL GİDERİ 10 AYDA 28,4 MİLYAR LİRA OLDU

Bankaların toplam faiz dışı giderleri, ekim sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,1 artarak 104,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu dönemde faiz dışı giderlerin yaklaşık yüzde 28'i personel giderlerinden oluştu. Personel gideri, ekim sonunda yüzde 24 artışla 22,9 milyar liradan 28,4 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü, geçen yılın 10 ayında sermaye piyasası işlemlerinden 38 milyar lira kar sağlarken, bu yılın aynı döneminde 18,6 milyar lira zarar etti.

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