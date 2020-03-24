ABD'de Corona virüs teşvik paketinde ilerleme sağlandı | Ekonomi Haberleri

ABD'nin 2 trilyon dolar olması beklenen Corona virüs teşvik paketi üzerinde mesafe katedildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Demokrat Parti Senato Yetkilisi Chuck Schumer koronavirüs teşvik paketi üzerinde henüz anlaşmaya varılamadığını ancak mesafe katedildiğini açıkladı.

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Schumer gazetecilere yaptığı açıklamada Senato'nun yakında 2 trilyon dolar olması beklenen olası teşvik paketini görüşmeye başlayacağını söyledi.

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