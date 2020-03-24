Bakan Albayrak: Muhtasar ve KDV beyannameleri ödemesi ötelendi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz" şeklinde açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak şöyle belirtti:

"Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.

Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz.

Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek.

Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz."

27 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Bakan Albayrak aynı zamanda beyanname ertelemelerinden de bahsetti. Albayrak, "Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz.Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir" dedi.

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