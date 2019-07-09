‹ Önceki Haber BES'ten 'nakit çekme' olanağı gelecek BES'ten 'nakit çekme' olanağı gelecek Sonraki Haber › Medical Park borçlanma aracı ihraç edecek Medical Park borçlanma aracı ihraç edecek

ABD ve Çin müzakereleri yeniden başlıyor! Ancak...

09.07.2019 - 11:58 | Son Güncelleme :
ABD ve Çin müzakereleri yeniden başlıyor! Ancak... | Ekonomi Haberleri

ABD ve Çin ticaret müzakerelerine yeniden başlayacak ancak anlaşmazlıkların azaldığına dair yeterince işaret yok.

ABD ve Çin, iki ay aradan sonra ticaret müzakerelerine bu hafta yeniden başlayacak, ancak ticaret savaşlarının başlamasından bir yıl sonra anlaşmazlıklarının azaldığına dair yeterince işaret bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki G20 zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile biraraya gelmesinin ardından iki taraf müzakerelere yeniden başlarken, Çin'den ithal 300 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yeni gümrük vergilerini askıya almayı kabul etmişti.

##$HABER_1456100$##

Reuters'in haberine göre; Trump, daha sonra Çin'in ABD tarım ürünü alımlarını yeniden başlatacağını ve ABD'nin Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei Technologies'e yönelik bazı ihracat kısıtlamalarını gevşeteceğini söylemişti.

Ancak görüşmelere yakın kaynaklar ve Çin ticaret gözlemcileri, Trump-Xi zirvesinin üst düzey müzakerecilerin ticaret anlaşması müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan çıkmazı aşmasına zemin hazırlamadığını ifade ettiler.


Etiketler

‹ Önceki Haber BES'ten 'nakit çekme' olanağı gelecek BES'ten 'nakit çekme' olanağı gelecek Sonraki Haber › Medical Park borçlanma aracı ihraç edecek Medical Park borçlanma aracı ihraç edecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.080 Değişim: -0,62% Hacim : 3.489 Mio.TL Son veri saati : 14:19
Düşük 97.635 09.07.2019 Yüksek 99.115
Açılış: 98.725
5,7056 Değişim: -0,54%
Düşük 5,6952 09.07.2019 Yüksek 5,7457
Açılış: 5,7363
6,3950 Değişim: -0,64%
Düşük 6,3854 09.07.2019 Yüksek 6,4471
Açılış: 6,4365
255,07 Değişim: -0,84%
Düşük 254,60 09.07.2019 Yüksek 257,85
Açılış: 257,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.