Medical Park borçlanma aracı ihraç edecek | Ekonomi Haberleri

Medical Park Sağlık Hizmetleri, 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek.

MLP (Medical Park) Sağlık Hizmetleri, yurt içinde 500 milyon liraya kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'a başvurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, ihraçların bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde olacağını duyurdu.

##$HABER_1456096$##