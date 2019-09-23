ABD ve Çin görüşmeleri 'verimli' | Ekonomi Haberleri

ABD Ticaret Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre; ABD ve Çin 'verimli' görüşmelerde bulunurken; ekim ayında yapılacak görüşmeler planlamaya devam ediyor.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD ve Çin'in geçen hafta perşembe ve cuma günü Washington'da ticaret ilişkilerini geliştirmeye yönelik "verimli" görüşmeler yaptıklarını belirtti.

USTR yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeler verimli oldu ve ABD, Ekim ayında yapılacak üst düzey görüşmeler için Çin'den bir heyete ev sahipliği yapmayı bekliyor" dedi.

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