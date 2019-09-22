Borsada olumlu hava korunuyor | Piyasa Haberleri

Geçen hafta piyasalarda dalgalı seyir hakimdi.

İşte Hürriyet gazetesinden Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Borsada yükseliş denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşırken döviz kurlarında hafif yukarı yönlü hareket vardı. Gösterge faiz oranında ise düşüş ivme kaybetti. İç ve dış borsalarda merkez bankalarından gelen faiz indirimlerinin yansımaları azalmakla birlikte olumlu etkilerinin sürdüğünü söylemek mümkün. Ancak Borsa İstanbul’da bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelere bağlı olarak biraz daha zayıf bir görünüm hakim. BDDK’nın bankalara yarısı inşaat ve enerji sektörüne ait olmak üzere “46 milyar TL’lik kredinin takip hesaplarına ayrılması ve kredi zarar karşılıklarının ayrılması” yönünde bildirimde bulunması borsadaki banka hisselerine satış olarak yansıma gösterdi. Takipteki krediler/toplam krediler oranını 6.3 seviyesine yükselmesi dışında bu yıl için banka kârlarını azaltıcı yönde bir etki olacağından banka hisselerine gelen satışları olağan karşılamak gerekir. Ancak orta ve uzun dönem şeffaflaşma açısından olumlu değerlendirmeler de geldi. Ardından İş Bankası ve Akbank’tan yüzde 55’lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley satış danışmanı olarak yetkilendirilmesi haberi geldi. Bu gelişmeleri art arda koyduğumuzda bankacılık sektöründe bir bilanço temizleme operasyonu gibi de görmek mümkün.

35-40 MİLYAR TL KÂR

Geçen yılki ağustos ayından sonra sorunlu kredilerde artış olduğu bilinen bir durum. Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların bu yılı 35-40 milyar TL arası bir kârla kapatabileceklerini söyledi. Hatırlanacağı üzere geçen yıl bu rakam 53 milyar TL idi. Bankacılık sektöründe artacak kredi takiplerinin borçlu şirketlere yansımalarını zaman içinde görebileceğiz. TCMB’den gelen faiz indirimlerinin yansıması olarak kredi faizlerindeki düşüş bir avantaj sunuyor. Ama yine de uygulamaları ve gerçekleşmeleri görmek gerekir. TCMB’den gelen faiz indiriminin ekonomiye yansımaları merak edilen bir konu idi. Geçen hafta açıklanan Ağustos konut satışlarındaki artış bu açıdan önemli bir işaret sayılabilir. Konut sektöründen verilen görüşlere göre beklentiler önümüzdeki aylarda artışın sürebileceği yönünde. Benzer görüşler henüz rakamlara yansımadı ama otomotiv sektöründen de geliyor. Yüksek işsizlik, hane halkı borç yapısı ve gelir kayıpları faiz düşüşünün ekonomiye olumlu etkilerini zayıflatabilecek gelişmeler.

GÖRÜŞMELER TEKRAR BAŞLADI

Dış piyasalarda ise Suudi Arabistan’da iki petrol tesisine yapılan saldırılar nedeniyle yaşanan petrol şoku, birkaç hafta içinde üretimin normale döneceği yönündeki açıklamalarla kısa sürdü. ABD Başkanı Trump’ın İran’ı sorumlu göstermesi ve gerekirse savaşı telaffuz etmesi gerginliği sıcak tutuyor ama piyasada bu yönde duyarlılık şimdilik azalmış görülüyor. Diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı oldu. Beklendiği üzere Fed 25 baz puan faiz indirimine gitti ancak sonraki toplantılar için net bir sinyal vermeyince piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. ABD ekonomisi bu aşamada güçlü konumunu koruyor. ABD-Çin ticaret görüşmeleri tekrar başladı, henüz bir anlaşmaya dair bir açıklama gelmedi. Bir sonuç çıkar mı bilen yok. Borsa İstanbul’da yabancı payı hafif gerilerken faiz düşüşüne rağmen yabancıların tahvil bono tarafında az da olsa satışta olmaları, biraz da faiz düşüşünün etkisi olsa gerek bankalardaki döviz mevduat artışının sürmesi ve 191 milyar doları aşması, petrol fiyatının yükselişine paralel içerideki akaryakıt zammı, Eylül’de tüketici güven endeksinin 55’e gerilmesi ve Suriye konusu diğer satır başlıkları. Borsada olumlu hava korunmakla birlikte daha temkinli bir görünümden söz etmek mümkün.

BORSA ÇIKIŞ HAREKETİ ZAYIFLIYOR

- BORSADA çıkış hareketinin ardından gelen kâr satışlarıyla kısa dönem çıkış trend desteğinin altına salınım gerçekleşti. 100.000 ilk destek olarak görülürken bu seviyenin altında verilecek sonraki destek noktaları 98.500-97.500 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 102.000-102.500 seviyelerinde bulunuyor. Tepki çıkışının devamı ve güç kazanması için bu seviyelerin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 104.150 ve 106.000 seviyelerinde. 102.500 seviyesinin geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURU DESTEKLERİNE TUTUNUYOR

- DOLAR/TL kurunda destek seviyelerinde görülen tepki güç kazanmış değil. Tepki çıkışının devamı için 5.78 TL seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.85 ve 5.93 seviyelerinde bulunuyor. İlk destek ise 5.65 TL seviyesinde. Bu seviyenin altında verilecek destek noktaları 5.55 ve 5.44 TL olarak görülüyor. Henüz işlerlik kazanmamakla birlikte “ters omuz baş omuz” formasyon oluşumu gözleniyor. Destek seviyelerin-de tepki alımları görülse de satış baskısı korunuyor.

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