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ABD misilleme tarifelerini DTÖ'ye taşıdı

17.07.2018 - 08:49
ABD misilleme tarifelerini DTÖ'ye taşıdı

ABD yönetimi, Avrupa Birliği (AB), Çin, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerine cevaben Amerikalı ürünlere getirdiği gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan yazılı açıklamada, uyguladıkları misilleme tarifelerden ötürü AB, Çin, Kanada, Meksika ve Türkiye'ye karşı DTÖ nezdinde 5 ayrı ihtilaf başvurusunda bulunulduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum tarifelerini ülkenin ulusal güvenliği için getirdiği belirtilen açıklamada, "Çin, AB, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin ABD'nin ithalatına yönelik misilleme tarifeleri uluslararası kurallar çerçevesinde tamamen dayanıksızdır" ifadelerine yer verildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ise yaptığı açıklamada, Trump'ın aldığı kararların hem ulusal hem uluslararası kurallarla uyumlu olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bazı ticaret partnerlerimiz ortak bir anlaşmazlığın çözümü için bizimle çalışmak yerine Amerikan işçilerini, çiftçilerini ve şirketlerini cezalandırmak üzere tasarlanan misilleme tarifelerle karşılık vermeyi tercih etti. Bu tarifeler, her ülkenin DTÖ Anlaşması'nda yer alan yükümlülüklerini ihlal ediyor."

GERİLİMİN PERDE ARKASI

ABD ile en önemli ticaret partnerlerini karşı karşıya getiren gerilim, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin, Washington’ın korumacı tedbirlerine karşılık veren ilk ülke oldu. Pekin hükümeti, ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila 25 tarife getirdi.

AB üyesi 28 ülke, ABD’nin çelik ve alüminyum vergilerine karşılık motosiklet, yat, tekne, tüp, mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör ve çelik gibi yüzlerce Amerikan menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya 22 Haziran’da başladı.

Kanada, 1 Temmuz'dan bu yana ABD yapımı çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25, bulaşık makinelerinden, tuvalet kağıdına kadar 120 tüketim malına ise yüzde 10 tarife uyguluyor.

Meksika hükümeti ise haziran ayının ilk haftasından bu yana ABD’den ithal edilen elma, üzüm, yaban mersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ve çelik ürünlerini ek gümrük vergilerine tabi tutuyor.

Türkiye, ABD’nin 8 Mart’ta yürürlüğe giren gümrük vergilerine, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) yaptığı müracaatla 21 Haziran’dan itibaren değeri yaklaşık 270 milyon dolara ulaşan 22 adet ABD menşeli üründen yüzde 5 ila 70 arasında ek vergi toplamaya başladı.


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