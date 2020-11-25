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ABD işsizlik maaş başvuruları beklentinin üzerinde

25.11.2020 - 17:19
ABD işsizlik maaş başvuruları beklentinin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD işsizlik maaş başvuruları 778 bin ile beklentinin üzerinde geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, 21 Kasım ile biten haftada 778 bin kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki bu artış, koronavirüs vakalarındaki yükselişin ve işletmelere getirilen kısıtlamaların işsizliği arttırdığını ve iş gücü piyasasındaki toparlanmayı yavaşlattığını gösterdi.

Geçen haftaki işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 748 bindi. Reuters anketine katılan ekonomistler 730 bin kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı.


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