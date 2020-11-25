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Avrupa Merkez Bankası'ndan 'finansal istikrar' uyarısı

25.11.2020 - 16:54
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'finansal istikrar' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sağlık krizi ve bunun ekonomiye etkilerinin Avro Bölgesi'nde finansal sistemin istikrarı için riskler oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ne ilişkin 6 aylık Finansal İstikrar Değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda, ekonomik faaliyetlerin 2020'nin ikinci çeyreğinde tüm Avro Bölgesi ülkelerinde keskin bir şekilde daraldığı, salgından en fazla etkilenen ülkelerde GSYH'de daha keskin bir düşüş görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"İlkbaharın sonlarından itibaren salgına yönelik tedbirlerin gevşetilmesi, ekonomik faaliyetlerde bir toparlanma oluşturdu. Bununla birlikte Kovid-19 vakalarında son artış ve buna bağlı olarak birçok ülkede kamuda tedbirlerin yeniden uygulanmasıyla Avro Bölgesi'ndeki ekonomik iyileşme beklenenden daha hızlı bir şekilde ivme kaybetti."

"POLİTİKA YAPICILAR, EKONOMİDEKİ DÜZENSİZ TOPARLANMAYA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALI"

Kovid-19 sağlık krizi ve bunun ekonomiye etkilerinin Avro Bölgesi'nde finansal sistemin istikrarı için riskler oluşturduğu uyarısında bulunulan raporda, politika yapıcıların ekonomideki düzensiz toparlanmaya karşı hazırlıklı olmaları gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 krizinde hükümetler tarafından sağlanan teşvikler ve yardımların Avro Bölgesi'nde risklerin kısa vadede sınırlandırılması için destek sağladığı belirtilen raporda, bu yardımlara hızlı bir şekilde son verilmesinin şirketler ve hanehalkı üzerinde baskı oluşturabileceği vurgulandı. Salgına ilişkin destekler sona erdiğinde bankaların büyük bir ihtimalle kredi kayıpları için daha fazla karşılık ayırmaları gerekeceğine işaret edilen raporda, "Devam eden zayıf karlılık, önümüzdeki aylarda bankaların reel ekonomiyi kredilerle destekleme kapasitesini baltalayabilir." denildi. ”

Raporda, Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen kredilerdeki zararların önceki krizlerden daha düşük ve ABD'de görülenlerin altında olduğu hatırlatıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guintos, yaz boyunca görülen ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma işaretleri ve Kovid-19'a karşı aşıda son zamanlarda kaydedilen ilerlemenin bazı iyimserliklere neden olduğunu belirterek, "Hükümetler, virüsün yayılmasını kontrol altına alma çabalarını sürdürüyor. Bundan dolayı önümüzde uzun bir yol var ve yetkililerin politika önlemlerini artırıp artırmayacakları ve nasıl artıracakları konusunda zor kararlar almaları gerekiyor ve en sonunda oluşturdukları borçla başa çıkmaları gerekecek." ifadeleri kullanıldı.


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