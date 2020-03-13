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ABD ihracat fiyat endeksinde 5 yılın en yüksek düşüşü

13.03.2020 - 16:21
ABD ihracat fiyat endeksinde 5 yılın en yüksek düşüşü | Ekonomi Haberleri

ABD'de ihracat fiyat endeksi şubatta ayık yüzde 1,1, yıllık yüzde 1,3 azaldı. Piyasa beklentisinden fazla azalan ihracat fiyat endeksi, Aralık 2015'ten bu yana en büyük aylık düşüşünü gösterdi.

 

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ihracat fiyat endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,1 azaldı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4 azalması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, ocak ayında yüzde 0,6 yükselmişti. Endeks, şubat ayındaki azalışla Aralık 2015'ten bu yana kaydedilen en büyük aylık düşüşünü gösterdi.

İhracat fiyat endeksi şubatta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde yüzde 1,3 azaldı. Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki azalışta, tarım ve tarım dışı ürünlerin ihracat fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

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İHRACAT FİYAT ENDEKSİ BEKLENENDEN AZ DÜŞTÜ

ABD'de ithalat fiyat endeksi ise şubatta geçen aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Endekse ilişkin beklenti ise yüzde 0,8 düşmesi yönündeydi. İthalat fiyat endeksi ocak ayında ise yüzde 0,1 artmıştı.

Endeksteki aylık değişim, Ağustos 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek düşüş oldu. İthalat fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,2 azalış kaydetti.
Bu dönemde akaryakıt ithalatının fiyatlarındaki düşüş diğer ürünlerin yüksek ithalat fiyatlarını dengeledi.

Analistler, ithalat fiyat endeksinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ilerleyen aylarda daha da düşebileceğini belirtiyor. 


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