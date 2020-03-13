Hazine ve Maliye Bakanlığı: Politikalar olumlu sonuçlar veriyor | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretimi verisini değerlendirdi. Bakanlık ortaya konan politikaların çarkların hızlı dönmesini sağladığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayı sanayi üretimi verisine ilişkin değerlendirme yaptı. Bakanlığın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Sanayi üretim endeksi bu çabaların bir sonucu olarak ocak ayında yıllık %7,9 artış gösterdi. Artış tüm alt sektörlere yansıdı" denildi.

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