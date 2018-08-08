ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşülecek

Türk heyeti Washington'da yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek için ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle biraraya gelecek.

Türk heyeti Washington'da ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek.

Reuters'da yer alan habere göre; ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye ve ABD arasında rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyetinin Washington'da ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşeceğini belirtti.

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