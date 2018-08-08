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OPEC olağanüstü toplanabilir

08.08.2018 - 16:38
OPEC olağanüstü toplanabilir

İran Petrol Bakanı Zangeneh, ABD'nin yaptırım kararına karşın OPEC'in üye ülkelerin onayı olmadan petrol üretimini engelleyemeyeceğini, aksi takdirde olağanüstü toplantı talep edeceğini söyledi.

İran Petrol Bakanı Brian Zangeneh OPEC'in üye ülkelerin onay almadan ham petrol üretimini düzenlemelerini önleyememesi durumunda olağanüstü toplanmasını talep edebileceğini belirtti.

Shana haber ajansında yer alan habere göre, Zangeneh üyelerin bu gibi ayarlamaları yapmaya çalıştıklarını fark ettikten sonra OPEC'e "şikayet mektubu" gönderdi.


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